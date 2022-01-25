Родители екатеринбургских школьников пишут отказы от вакцинации

В школьных чатах, telegram-каналах и на форумах родители обсуждают, как правильно заполнить заявление на имя директоров школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые родители школьников из Екатеринбурга (Свердловская область) пишут отказы от COVID-вакцинации. В школьных чатах, telegram-каналах и на форумах взрослые обсуждают, как правильно заполнить заявление на имя директоров школ. Отказ от вакцинации детей и подростков происходит на фоне растущей заболеваемости коронавирусом (по данным федерального оперштаба, в Свердловской области 25 января зафиксировано 1096 новых случаев COVID-19, 26 января — 1364 случая).

«Мои дети учатся в школе №1 в Екатеринбурге. Не могу найти корректные бланки, чтобы заполнить заявление на отказ от добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Еще слишком мало времени прошло с момента появления детской вакцины. Нужны все этапы клинических исследований, которые будут опубликованы в свободном доступе, а потом уже можно колоть детям», — написала в telegram-канале горожанка под ником Лена.

По словам другой родительницы, ее отказ от прививки ребенку вызван навязчивой компанией по вакцинации. «Население информационно не готово. Родители не знают, что предлагают колоть, какой состав у вакцины. Нам не доступны данные, которые подтверждены не только научным центром или лабораторией, в которой произвели вакцину, но мнения мирового сообщества, ассоциации медиков и других серьезных организаций. Я не против вакцинации в целом, но такой подход меня не устраивает», — объяснила свою позицию женщина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что впервые с 25 ноября 2021 года в Свердловской области зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предупредил, что грядущая — пятая — волна коронавируса может оказаться сильнейшей с начала пандемии. Региональный минздрав активно усиливает амбулаторное звено, на которое и ляжет основная нагрузка. Вакцинация детей в Свердловской области стартовала 25 января 2022.

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Скрин

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