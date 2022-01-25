25 января 2022

Бензовоз с полной цистерной съехал в кювет на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент аварии в цистерне автомобиля «Скания» была 21 тонна бензина Фото:

Бензовоз с 21 тонной топлива ушел в кювет после столкновения с «Газелью» по дороге из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель 1981 г. р., управляя автомобилем „Газель“, при движении по правой полосе неожиданно начал перестраиваться в левый ряд, где в этот момент двигался автомобиль „Скания“ (бензовоз) под управлением водителя 1988 г. р., произошло столкновение. От удара „Газель“ развернуло, а бензовоз съехал в левый кювет», — сообщает пресс-служба.

Водитель бензовоза уточнил, что «Газель» неожиданно начала перестраиваться влево. Чтобы уйти от столкновения он вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, оказывают помощь водителям.

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Бензовоз с 21 тонной топлива ушел в кювет после столкновения с «Газелью» по дороге из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель 1981 г. р., управляя автомобилем „Газель“, при движении по правой полосе неожиданно начал перестраиваться в левый ряд, где в этот момент двигался автомобиль „Скания“ (бензовоз) под управлением водителя 1988 г. р., произошло столкновение. От удара „Газель“ развернуло, а бензовоз съехал в левый кювет», — сообщает пресс-служба. Водитель бензовоза уточнил, что «Газель» неожиданно начала перестраиваться влево. Чтобы уйти от столкновения он вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, оказывают помощь водителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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