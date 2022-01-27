Блогера-миллионника Запирова объявили в федеральный розыск

Блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается в базе на сайте МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в ответе на запрос при попытке найти в базе Хизри Запирова. Также в розыске PR-директор блогера Лусик Карапетян. Не уточняется, какие преступления они совершили.
У Запирова в Instagram 7,8 млн подписчиков. Он занимается съемкой розыгрышей и видео по автомобильной тематике. В профиле блогера указано, что его PR-директором является Карапетян. Она сообщила, что сейчас находится на лечении в Германии, сообщает сайт MK.RU. Она не знает о местонахождении Запирова.
Недавно блогер опубликовал видео в такси с мужчиной по имени Мурад (имя ненастоящее), который в прошлом году был героем мемов соцсетях. Пассажир всю поездку выкрикивал высказывания с матами. В конце поездки водитель заявил, что ему не заплатили, передает Vse42.ru. Отрывок стал популярным в TikTok и YouTube.
Блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается в базе на сайте МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в ответе на запрос при попытке найти в базе Хизри Запирова. Также в розыске PR-директор блогера Лусик Карапетян. Не уточняется, какие преступления они совершили. У Запирова в Instagram 7,8 млн подписчиков. Он занимается съемкой розыгрышей и видео по автомобильной тематике. В профиле блогера указано, что его PR-директором является Карапетян. Она сообщила, что сейчас находится на лечении в Германии, сообщает сайт MK.RU. Она не знает о местонахождении Запирова. Недавно блогер опубликовал видео в такси с мужчиной по имени Мурад (имя ненастоящее), который в прошлом году был героем мемов соцсетях. Пассажир всю поездку выкрикивал высказывания с матами. В конце поездки водитель заявил, что ему не заплатили, передает Vse42.ru. Отрывок стал популярным в TikTok и YouTube.