МИД Германии: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Никакого расширения НАТО на Восток не предвидится, заявила Анналена Бербок Фото:

Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не обсуждается и не находится в повестке дня. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, о чем мы вообще спорим. Все страны, в том числе Россия, знают, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО — прим. URA.RU) не значится в повестке дня», — передает RT слова Бербок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альяс не может согласиться на ключевое условие России о непринятии Украины в НАТО. Президент США Джо Байден отметил, что вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время очень не высока, пишет «Царьград».

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Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не обсуждается и не находится в повестке дня. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, о чем мы вообще спорим. Все страны, в том числе Россия, знают, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО — прим. URA.RU) не значится в повестке дня», — передает RT слова Бербок. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альяс не может согласиться на ключевое условие России о непринятии Украины в НАТО. Президент США Джо Байден отметил, что вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время очень не высока, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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