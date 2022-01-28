МИД Германии: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Никакого расширения НАТО на Восток не предвидится, заявила Анналена Бербок Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не обсуждается и не находится в повестке дня. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, о чем мы вообще спорим. Все страны, в том числе Россия, знают, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО — прим. URA.RU) не значится в повестке дня», — передает RT слова Бербок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альяс не может согласиться на ключевое условие России о непринятии Украины в НАТО. Президент США Джо Байден отметил, что вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время очень не высока, пишет «Царьград».