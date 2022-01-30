В России предложили запретить уничтожать конфискованные продукты

Конфискованные продукты предлагается раздавать в государственные и муниципальные учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Госдуму РФ внесут законопроект, предполагающий запрет на уничтожение конфискованных или изъятых из обращения продуктов питания, которые признаны пригодными к употреблению. Такая инициатива должна быть предложена в ближайшее время.

«Законопроектом предлагается дополнить закон новой статьей, предусматривающей, что конфискованные, изъятые из обращения пищевые продукты, признанные после проведения экспертизы пригодными для употребления, направляются для использования для государственных и муниципальных нужд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передают «Известия». Отмечается, что уничтожение продуктов вызывает серьезное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и роста цен на продукты.

Авторы законопроекта предлагают использовать конфискованные продукты по назначению. В документе уточняется, что порядок использования таких продуктов будет устанавливать уполномоченные российским правительством федеральный орган власти.

Ранее сообщалось, что общественники предложили раздавать нуждающимся россиянам таможенный конфискат. Они также считают, что уничтожение ценных товаров не имеет особого смысла.