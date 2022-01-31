31 января 2022
28 января 2022

Ключевой департамент ЯНАО меняет общественный совет

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по аграрной политике. Курган, бумаги, документы
Сбор заявок от участников продлится до 14 февраля Фото:

Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона.

«Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе.

Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства.

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Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона. «Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе. Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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