Ключевой департамент ЯНАО меняет общественный совет

Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона.
«Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе.
Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства.
Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона. «Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе. Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства.