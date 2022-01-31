Ключевой департамент ЯНАО меняет общественный совет

01 февраля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Сбор заявок от участников продлится до 14 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона. «Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе. Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО ищут в общественный совет при департаменте внутренней политики округа нового участника. Документ об этом размещен на сайте правительства региона. «Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при департаменте (включение нового члена). Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, <…> имеющих практический опыт в сфере деятельности департамента», — говорится в документе. Как объяснили URA.RU в правительстве региона один из членов совета переходит на муниципальную должность и поэтому не может больше входить в состав. «Организован поиск новой кандидатуры», — добавили в пресс-службе. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил дополнительный контроль над департаментом внутренней политики. Глава региона теперь может назначать и увольнять заместителей директора этого ведомства.