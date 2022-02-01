01 февраля 2022
31 января 2022

В ХМАО за сутки госпитализировали 196 человек с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 669 человек, пять пациентов умерли Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки были госпитализированы 196 пациентов с коронавирусом. Всего в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях региона находится 1 234 пациентов. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале.

«Из 1689 ковидных коек заняты 1234. За минувшие сутки госпитализированы 196 больных ковидом», — написал глава окружного департамента.

По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за сутки коронавирус зафиксирован у 2 669 жителей, пять человек умерли. Статистика распространения ковида по муниципалитетам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 902
  • Нижневартовск — 338
  • Ханты-Мансийск — 276
  • Мегион — 145
  • Нефтеюганск — 122
  • Урай — 107
  • Югорск — 103
  • Когалым — 80
  • Березовский район — 33
  • Кондинский район — 40
  • Лангепас — 33
  • Нефтеюганский район — 51
  • Нижневартовский район — 65
  • Нягань — 70
  • Октябрьский район — 7
  • Покачи — 40
  • Пыть-Ях — 34
  • Радужный — 79
  • Советский район — 62
  • Сургутский район — 76
  • Ханты-Мансийский район — 6

Ранее URA.RU писало, что в начале недели в ХМАО было госпитализировано 1 117 человек. А за сутки было выявлено 3021 человек с COVID-19. Тогда глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский заявил, что число заболевших за прошедшую неделю выросло в 2,4 раза.

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В ХМАО за минувшие сутки были госпитализированы 196 пациентов с коронавирусом. Всего в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях региона находится 1 234 пациентов. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале. «Из 1689 ковидных коек заняты 1234. За минувшие сутки госпитализированы 196 больных ковидом», — написал глава окружного департамента. По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за сутки коронавирус зафиксирован у 2 669 жителей, пять человек умерли. Статистика распространения ковида по муниципалитетам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в начале недели в ХМАО было госпитализировано 1 117 человек. А за сутки было выявлено 3021 человек с COVID-19. Тогда глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский заявил, что число заболевших за прошедшую неделю выросло в 2,4 раза.
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