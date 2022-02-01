В ХМАО за сутки госпитализировали 196 человек с коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки были госпитализированы 196 пациентов с коронавирусом. Всего в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях региона находится 1 234 пациентов. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский у себя в telegram-канале.
«Из 1689 ковидных коек заняты 1234. За минувшие сутки госпитализированы 196 больных ковидом», — написал глава окружного департамента.
По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за сутки коронавирус зафиксирован у 2 669 жителей, пять человек умерли. Статистика распространения ковида по муниципалитетам выглядит следующим образом:
- Сургут — 902
- Нижневартовск — 338
- Ханты-Мансийск — 276
- Мегион — 145
- Нефтеюганск — 122
- Урай — 107
- Югорск — 103
- Когалым — 80
- Березовский район — 33
- Кондинский район — 40
- Лангепас — 33
- Нефтеюганский район — 51
- Нижневартовский район — 65
- Нягань — 70
- Октябрьский район — 7
- Покачи — 40
- Пыть-Ях — 34
- Радужный — 79
- Советский район — 62
- Сургутский район — 76
- Ханты-Мансийский район — 6
Ранее URA.RU писало, что в начале недели в ХМАО было госпитализировано 1 117 человек. А за сутки было выявлено 3021 человек с COVID-19. Тогда глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский заявил, что число заболевших за прошедшую неделю выросло в 2,4 раза.
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