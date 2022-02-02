Пентагон допустил переброску военных на Украину из Европы

02 февраля 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Силы США в Европе могут направить на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Армия США, базирующаяся в Европе, может быть направлена на Украину для содействия эвакуации. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Мы этого не исключаем. Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», — передает РИА «Новости» сообщение Кирби. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что президент США Джо Байден принял решение отправить несколько тысяч военных к границам Украины. Однако в Пентагоне пока не намерены официально объявлять о начале переброски войск, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армия США, базирующаяся в Европе, может быть направлена на Украину для содействия эвакуации. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Мы этого не исключаем. Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», — передает РИА «Новости» сообщение Кирби. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что президент США Джо Байден принял решение отправить несколько тысяч военных к границам Украины. Однако в Пентагоне пока не намерены официально объявлять о начале переброски войск, пишет RT.