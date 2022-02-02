Пентагон допустил переброску военных на Украину из Европы

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Силы США в Европе могут направить на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Армия США, базирующаяся в Европе, может быть направлена на Украину для содействия эвакуации. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Мы этого не исключаем. Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», — передает РИА «Новости» сообщение Кирби.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что президент США Джо Байден принял решение отправить несколько тысяч военных к границам Украины. Однако в Пентагоне пока не намерены официально объявлять о начале переброски войск, пишет RT.

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Армия США, базирующаяся в Европе, может быть направлена на Украину для содействия эвакуации. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Мы этого не исключаем. Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», — передает РИА «Новости» сообщение Кирби. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что президент США Джо Байден принял решение отправить несколько тысяч военных к границам Украины. Однако в Пентагоне пока не намерены официально объявлять о начале переброски войск, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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