CNN: Байден отправит тысячи военных в Восточную Европу

02 февраля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Байден готов отправить войска в Европу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент США Джо Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Об этом сообщили официальные лица США. «Ожидается, что Пентагон объявит, что тысячи дополнительных американских военнослужащих будут развернуты в передовых точках в Европе», — сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США. По данным источников издания, примерно 2000 военнослужащих будут отправлены в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. Это послужит демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за действий России вблизи Украины, отмечают собеседники. На территории США 8500 военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность. Также у США и НАТО есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе. Пентагон подтвердил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Об этом сообщили официальные лица США. «Ожидается, что Пентагон объявит, что тысячи дополнительных американских военнослужащих будут развернуты в передовых точках в Европе», — сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США. По данным источников издания, примерно 2000 военнослужащих будут отправлены в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. Это послужит демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за действий России вблизи Украины, отмечают собеседники. На территории США 8500 военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность. Также у США и НАТО есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе. Пентагон подтвердил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.