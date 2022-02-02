Власти передумали продавать свердловскую птицефабрику

Ранее птицефабрику выставили на торги за 2,5 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птицефабрика «Рефтинская» (находится в Свердловской области) не будет выставлена на продажу, но власти региона привлекут инвесторов для ее развития. Об этом сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев на онлайн пресс-конференции, посвященной итогам в сфере АПК и потребительского рынка региона в 2021 году.

«О продаже птицефабрики „Рефтинская“ речи не идет, а идет только о вливании в уставный капитал [средств] инвестора для дальнейшего развития», — заявил министр АПК. Он также подчеркнул, что уровень господдержки, на которую может рассчитывать птицефабрика, остается на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что птицефабрику выставили на торги, начальная цена продажи составила 2,5 млрд рублей. Позднее, за долги в 100 миллионов рублей, электроснабжающая компания намеревалась отключить свет, но в это вмешался замгубернатора региона Алексей Шмыков и свет «Рефтинской» оставили.