После вмешательства властей Рефтинской птицефабрике оставили свет

Фабрику не удалось продать из-за отсутствия заявок на торгах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Птицефабрике «Рефтинской» в Свердловской области не стали отключать электричество за долги в 100 миллионов рублей. Это произошло после вмешательства первого замгубернатора региона Алексея Шмыкова, сообщили в пресс-службе обслуживающей компании «ЭнергосбыТ Плюс».

«После непосредственного вмешательства в ситуацию первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова вопрос о фактическом погашении задолженности был урегулирован. Ограничение режима потребления электрической энергии птицефабрики отменено», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс-Урал». В компании уточнили, что на данный момент просроченная задолженность на предприятии погашена.

Ранее Рефтинскую птицефабрику выставили на торги из-за долгов, которые в 2020 году составили свыше 87 млн рублей, а за первое полугодие 2021 года — 185 млн рублей. Из-за бедственного положения предприятия, связанного с подорожанием кормов, 2300 человек могли лишиться работы.

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