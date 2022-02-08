В шести муниципалитетах ХМАО продлили карантин для школ

В ХМАО до конца недели продлили дистант для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В шести муниципалитетах ХМАО до конца недели продлили дистанционную форму обучения для школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования Югры Алексей Дренин.

«Продлили до конца недели дистант в Нягани и Радужном, а также в отдельных поселениях Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района. Всего на дистанте около 22 тыс. учеников — это 9,5%», — сказал Дренин.

Ранее URA.RU писало, что в связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал усилить контроль над школьниками. Для принятия решения о переводе отдельных классов или образовательных учреждений целиком предлагается проводить в школах ежедневный мониторинг посещаемости.