08 февраля 2022

В шести муниципалитетах ХМАО продлили карантин для школ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
В ХМАО до конца недели продлили дистант для школьников Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В шести муниципалитетах ХМАО до конца недели продлили дистанционную форму обучения для школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования Югры Алексей Дренин.

«Продлили до конца недели дистант в Нягани и Радужном, а также в отдельных поселениях Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района. Всего на дистанте около 22 тыс. учеников — это 9,5%», — сказал Дренин.

Ранее URA.RU писало, что в связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал усилить контроль над школьниками. Для принятия решения о переводе отдельных классов или образовательных учреждений целиком предлагается проводить в школах ежедневный мониторинг посещаемости.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В шести муниципалитетах ХМАО до конца недели продлили дистанционную форму обучения для школьников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования Югры Алексей Дренин. «Продлили до конца недели дистант в Нягани и Радужном, а также в отдельных поселениях Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района. Всего на дистанте около 22 тыс. учеников — это 9,5%», — сказал Дренин. Ранее URA.RU писало, что в связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал усилить контроль над школьниками. Для принятия решения о переводе отдельных классов или образовательных учреждений целиком предлагается проводить в школах ежедневный мониторинг посещаемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...