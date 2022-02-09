В Реже уволили учительницу, которая задала детям пошлую сказку

Учительница задала четвероклашкам на дом сказку для взрослых «Царь Никита и сорок его дочерей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учительницу начальных классов из города Реж (Свердловская область), которая задала четвероклашкам на дом сказку для взрослых «Царь Никита и сорок его дочерей», уволили. Об этом журналистам рассказала мама одного из учеников.

«В режевской школе педагог с 47-летним стажем больше не работает. Она уволилась по собственному желанию. Учительница вообще утверждала, что все врут и такого задания не было. Но оно было не только в электронном дневнике, но и в обычном школьном. Педагог продиктовала название произведения, а дети его записали в классе», — рассказала мама одного ученика порталу e1.ru.

Директор школы Светлана Шишканова рассказала, что она была не в курсе того, что дети записывали такое домашнее задание от руки. «В электронном дневнике она ошибочно написала эту сказку Пушкина. Хотела задать на дом „Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях“, но нажала во вкладке на „Царя Никиту“», — объяснила Шишканова.

В пресс-службе Управления образования города Реж URA.RU отказались комментировать ситуацию. В приемной школы на звонок не ответили. URA.RU обратилось за комментарием в Министерство образования Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее четвероклассникам одной из школ в Реже (Свердловская область) задали на дом сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание и пожаловались директору школы. Затем Министерство образования начало проверку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам