В Реже проверяют школу, где ученикам задали эротическую сказку

В одной из школ в Реже на дом задали прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свердловской школе, где преподаватель задала ученикам на дом чтение эротической сказки Пушкина, началась проверка. Об этом рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Министерство образования начало проверку школы №3 в Реже. Мы инициировали ее через главу муниципального образования, чтобы детально разобраться в ситуации. На момент, когда вышла публикация об инциденте, учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил министр на пресс-конференции в прямом эфире «Интерфакса».

Ранее URA.RU писало, что четвероклассникам одной из школ в Реже (Свердловская область) задали на дом сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание и пожаловались директору школы.