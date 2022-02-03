03 февраля 2022

В Реже проверяют школу, где ученикам задали эротическую сказку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ученики, дети, рюкзак, школьники, школьные рюкзаки
В одной из школ в Реже на дом задали прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом Фото:

В свердловской школе, где преподаватель задала ученикам на дом чтение эротической сказки Пушкина, началась проверка. Об этом рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Министерство образования начало проверку школы №3 в Реже. Мы инициировали ее через главу муниципального образования, чтобы детально разобраться в ситуации. На момент, когда вышла публикация об инциденте, учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил министр на пресс-конференции в прямом эфире «Интерфакса».

Ранее URA.RU писало, что четвероклассникам одной из школ в Реже (Свердловская область) задали на дом сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание и пожаловались директору школы.

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В свердловской школе, где преподаватель задала ученикам на дом чтение эротической сказки Пушкина, началась проверка. Об этом рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. «Министерство образования начало проверку школы №3 в Реже. Мы инициировали ее через главу муниципального образования, чтобы детально разобраться в ситуации. На момент, когда вышла публикация об инциденте, учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил министр на пресс-конференции в прямом эфире «Интерфакса». Ранее URA.RU писало, что четвероклассникам одной из школ в Реже (Свердловская область) задали на дом сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание и пожаловались директору школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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