Из офиса влиятельного челябинского риэлтора изымают документы

В офис Арсена Унаняна пришли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка, утверждают инсайдеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники областного полицейского главка проводят следственные действия в офисе риелторского агенства «Компаньон» в Челябинске, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Директором и совладельцем группы предприятий «Компаньон» является известный риэлтор Арсен Унанян.

«Уголовное дело пока не возбуждено. Выемка документов идет в рамках оперативной деятельности, связанной с возможными финансовыми нарушениями», — посянисл инсайдер URA.RU.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. Сам Унанян не ответил корреспонденту URA.RU.

Ранее стало известно, что политтехнолог Сергей Клесун подал в суд на Гамлета Унаняна, отца риелтора. По словам Клесуна, Унанян пообещал ему продать отцовскую квартиру, получил деньги, но жилье так и не передал. Политтехнолог также подал в полицию заявление на Арсена Унаняна с просьбой проверить действия бизнесмена на предмет мошенничества.

«Компаньон» признан банкротом, как и сам Унанян. Финансовый управляющий требует забрать у риелтора ключи от машин, катера и недвижимости, а также банковские карты, деньги и драгоценности.