09 февраля 2022
08 февраля 2022

Из офиса влиятельного челябинского риэлтора изымают документы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
В офис Арсена Унаняна пришли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка, утверждают инсайдеры Фото:

Сотрудники областного полицейского главка проводят следственные действия в офисе риелторского агенства «Компаньон» в Челябинске, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Директором и совладельцем группы предприятий «Компаньон» является известный риэлтор Арсен Унанян.

«Уголовное дело пока не возбуждено. Выемка документов идет в рамках оперативной деятельности, связанной с возможными финансовыми нарушениями», — посянисл инсайдер URA.RU.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. Сам Унанян не ответил корреспонденту URA.RU.

Ранее стало известно, что политтехнолог Сергей Клесун подал в суд на Гамлета Унаняна, отца риелтора. По словам Клесуна, Унанян пообещал ему продать отцовскую квартиру, получил деньги, но жилье так и не передал. Политтехнолог также подал в полицию заявление на Арсена Унаняна с просьбой проверить действия бизнесмена на предмет мошенничества.

«Компаньон» признан банкротом, как и сам Унанян. Финансовый управляющий требует забрать у риелтора ключи от машин, катера и недвижимости, а также банковские карты, деньги и драгоценности.

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Сотрудники областного полицейского главка проводят следственные действия в офисе риелторского агенства «Компаньон» в Челябинске, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Директором и совладельцем группы предприятий «Компаньон» является известный риэлтор Арсен Унанян. «Уголовное дело пока не возбуждено. Выемка документов идет в рамках оперативной деятельности, связанной с возможными финансовыми нарушениями», — посянисл инсайдер URA.RU. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. Сам Унанян не ответил корреспонденту URA.RU. Ранее стало известно, что политтехнолог Сергей Клесун подал в суд на Гамлета Унаняна, отца риелтора. По словам Клесуна, Унанян пообещал ему продать отцовскую квартиру, получил деньги, но жилье так и не передал. Политтехнолог также подал в полицию заявление на Арсена Унаняна с просьбой проверить действия бизнесмена на предмет мошенничества. «Компаньон» признан банкротом, как и сам Унанян. Финансовый управляющий требует забрать у риелтора ключи от машин, катера и недвижимости, а также банковские карты, деньги и драгоценности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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