Россияне активно поддерживают Камилу Валиеву в комментариях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Россияне в соцсетях празднуют решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине о допуске15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований. Пользователи активно поддерживают молодую спортсменку и верят в ее победу.

Некоторые пользователи удивились «адекватному» решению спортивного суда по данному делу. А кто-то из россиян шутит про то, что препарат, который нашли в результатах допинг-проб у Камилы, следует дать президенту США Джо Байдену для поддержания здоровья.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине допустил Валиеву к участию в Олимпиаде. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы.

Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, а уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение.

Многие россияне по-настоящему гордятся фигуристкой и поздравляют ее с решением суда ВКонтакте

Некоторые пользователи выразили удивления в связи с «адекватным» решением по делу Валиевой ВКонтакте

А некоторые шутят про то, что препарат, который нашли в результатах допинг-проб у Камилы, следует дать Байдену Twitter

Многие россияне активно поддерживают Камилу Валиеву Twitter

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