Окончательное решение об увольнении Кирилла Березина еще не принято Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спортивная общественность Нижневартовска возмущена намерением чиновников уволить с поста директора «Спортивной школы олимпийского резерва» Кирилла Березина. В этом учреждении были подготовлены три чемпиона Олимпийских игр в Токио — тхеквондист Максим Храмцов, боксер Альберт Батыргазиев и борец Заурбек Сидаков. О предстоящем кадровом решении URA.RU сообщил источник в спортивной среде Нижневартовска.

«Под руководством Березина были подготовлены три олимпийских чемпиона — тхеквондист Максим Храмцов, боксер Альберт Батыргазиев и борец Заурбек Сидаков. А также еще бронзовый призер Токио Альберт Найфонов. Но в расчет эти вещи не берутся. К Березину предъявляются претензии по менеджменту, якобы он неправильно сформировал бюджет учреждения. Хотя у него другое мнение на этот счет», — рассказал инсайдер.

Сам Березин в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. В департаменте социальной политики администрации Нижневартовска сообщили журналисту агентства, что вопрос еще не решен. «У Кирилла Станиславовича подходит к концу трудовой контракт. Будет ли он продлен — неизвестно. Пока Березин находится в отпуске», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовские спортсмены удачнее всего выступили на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала выделить дополнительные деньги на спортивные объекты для этого города.

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