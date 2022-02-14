Мэр Нефтеюганска уволила ответственного за школьное питание

Директор комбината школьного питания был уволен после критики главы Нефтеюганска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Нефтеюганского предприятия «Школьное питание» Сергей Витер был уволен. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3 главой города Эльвирой Бугай.

«Эльвира Бугай в социальных сетях заявила, что по итогам проверки осталась недовольна качеством питания в школе и раскритиковала работу руководства комбината школьного питания. После этого Витер был уволен», — сказал источник агентства.

В администрации Нефтеюганска корреспонденту агентства подтвердили информацию об увольнении Витера. Однако причины комментировать отказались.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Эльвире Бугай провела внеплановые проверки в школьных столовых. Поводом для проверки стали массовые жалобы, поступающие от родителей.