Мэр Нефтеюганска уволила ответственного за школьное питание

Директор Нефтеюганского предприятия «Школьное питание» Сергей Витер был уволен. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3 главой города Эльвирой Бугай.
«Эльвира Бугай в социальных сетях заявила, что по итогам проверки осталась недовольна качеством питания в школе и раскритиковала работу руководства комбината школьного питания. После этого Витер был уволен», — сказал источник агентства.
В администрации Нефтеюганска корреспонденту агентства подтвердили информацию об увольнении Витера. Однако причины комментировать отказались.
Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Эльвире Бугай провела внеплановые проверки в школьных столовых. Поводом для проверки стали массовые жалобы, поступающие от родителей.
Директор Нефтеюганского предприятия «Школьное питание» Сергей Витер был уволен. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3 главой города Эльвирой Бугай. «Эльвира Бугай в социальных сетях заявила, что по итогам проверки осталась недовольна качеством питания в школе и раскритиковала работу руководства комбината школьного питания. После этого Витер был уволен», — сказал источник агентства. В администрации Нефтеюганска корреспонденту агентства подтвердили информацию об увольнении Витера. Однако причины комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Эльвире Бугай провела внеплановые проверки в школьных столовых. Поводом для проверки стали массовые жалобы, поступающие от родителей.