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Мэр Нефтеюганска уволила ответственного за школьное питание

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Директор комбината школьного питания был уволен после критики главы Нефтеюганска Фото:

Директор Нефтеюганского предприятия «Школьное питание» Сергей Витер был уволен. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3 главой города Эльвирой Бугай.

«Эльвира Бугай в социальных сетях заявила, что по итогам проверки осталась недовольна качеством питания в школе и раскритиковала работу руководства комбината школьного питания. После этого Витер был уволен», — сказал источник агентства.

В администрации Нефтеюганска корреспонденту агентства подтвердили информацию об увольнении Витера. Однако причины комментировать отказались.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Эльвире Бугай провела внеплановые проверки в школьных столовых. Поводом для проверки стали массовые жалобы, поступающие от родителей.

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Директор Нефтеюганского предприятия «Школьное питание» Сергей Витер был уволен. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3 главой города Эльвирой Бугай. «Эльвира Бугай в социальных сетях заявила, что по итогам проверки осталась недовольна качеством питания в школе и раскритиковала работу руководства комбината школьного питания. После этого Витер был уволен», — сказал источник агентства. В администрации Нефтеюганска корреспонденту агентства подтвердили информацию об увольнении Витера. Однако причины комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Эльвире Бугай провела внеплановые проверки в школьных столовых. Поводом для проверки стали массовые жалобы, поступающие от родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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