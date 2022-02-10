10 февраля 2022
09 февраля 2022

Мэру из ХМАО не понравились школьные обеды

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, школьная столовая, школьное питание, накрывает на стол, сотрудник столовой
Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай родители пожаловались на школьную еду Фото:

Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай не понравился обед в одной из городских школ. Об этом мэр сообщила у себя в аккаунте в Instagram по итогам внеплановых проверок школьных столовых.

«Блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Поручила руководству нашего „Комбината школьного питания“ пересмотреть меню и строже контролировать технологию приготовления. Кормить детей нужно не только полезными, но и вкусными блюдами. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой», — написала Бугай.

Поводом для внеплановой проверки школьных столовой стали жалобы от родителей, которые начали поступать мэру. В школе №10 качество блюд Бугай устроило. Глава Нефтеюганска также обозначила, что претензии к качеству питания родителям стоит высказывать либо руководству школ, либо в департамент образования и молодежной политики городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что популярный сургутский блогер и мать четверых детей Елена Ермакова раскритиковала еду в школах. В ответ в городской администрации ей предложили устроить экскурсию в комбинат школьного питания.

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Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай не понравился обед в одной из городских школ. Об этом мэр сообщила у себя в аккаунте в Instagram по итогам внеплановых проверок школьных столовых. «Блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Поручила руководству нашего „Комбината школьного питания“ пересмотреть меню и строже контролировать технологию приготовления. Кормить детей нужно не только полезными, но и вкусными блюдами. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой», — написала Бугай. Поводом для внеплановой проверки школьных столовой стали жалобы от родителей, которые начали поступать мэру. В школе №10 качество блюд Бугай устроило. Глава Нефтеюганска также обозначила, что претензии к качеству питания родителям стоит высказывать либо руководству школ, либо в департамент образования и молодежной политики городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что популярный сургутский блогер и мать четверых детей Елена Ермакова раскритиковала еду в школах. В ответ в городской администрации ей предложили устроить экскурсию в комбинат школьного питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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