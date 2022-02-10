Мэру из ХМАО не понравились школьные обеды

Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай родители пожаловались на школьную еду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай не понравился обед в одной из городских школ. Об этом мэр сообщила у себя в аккаунте в Instagram по итогам внеплановых проверок школьных столовых.

«Блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Поручила руководству нашего „Комбината школьного питания“ пересмотреть меню и строже контролировать технологию приготовления. Кормить детей нужно не только полезными, но и вкусными блюдами. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой», — написала Бугай.

Поводом для внеплановой проверки школьных столовой стали жалобы от родителей, которые начали поступать мэру. В школе №10 качество блюд Бугай устроило. Глава Нефтеюганска также обозначила, что претензии к качеству питания родителям стоит высказывать либо руководству школ, либо в департамент образования и молодежной политики городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что популярный сургутский блогер и мать четверых детей Елена Ермакова раскритиковала еду в школах. В ответ в городской администрации ей предложили устроить экскурсию в комбинат школьного питания.