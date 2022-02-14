В Нижневартовске нашли замену чиновнице, ушедшей в правительство

Светлана Князева приступит к исполнению обязанностей с 17 февраля Фото: сайт школы №15 Нижневартовска

Исполняющим обязанности директора департамента образования Нижневартовска будет назначена Светлана Князева. Она на этом посту заменит Инну Святченко, которая в октябре прошлого года стала заместителем директора департамента образования и молодежной политики региона. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в мэрии.

«Первый рабочий день Князевой, пока в должности исполняющей обязанности директора департамента, будет 17 февраля. В департамент образования города она переходит с поста директора 15 школы», — уточнил источник агентства.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили информацию инсайдера, добавив, что Князева находилась в кадровом резерве и уже прошла все необходимые процедуры, включая личное собеседование с мэром и профильным заместителем. Князева — почетный работник общего образования РФ, окончила Томский политехнический университет. Прошла профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в организации» в 2011 году.

Ранее URA.RU писало, что предшественница Князевой — Инна Святченко — ушла работать в региональное правительство. Она проработала в мэрии Нижневартовска около года.