Компания в ХМАО заплатит 20 млн штрафа за дачу взятки

Суд принял решение наложить арест на денежные средства на счетах предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд признал ООО «Профстройгарант» виновным в даче взятки инспектору мегионского отдела Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Согласно решению, «Профстройгарант» заплатит 20 миллионов штрафа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. Там отметили, что представитель компании и депутат думы Мегиона Лечи Арсаев незаконно передал денежное вознаграждение в размере более двух миллионов рублей.

«Мировой судья признал юридическое лицо ООО „Профстройгарант“ виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — рассказал пресс-секретарь.

Следствие установило, что в период с августа по декабрь 2019 года представитель предприятия Арсаев, передал инспектору отдела Службы жилищного и строительного надзора ХМАО Куцуровой взятку в размере более двух млн рублей за выдачу подложного заключения о соответствии всем стандартам при вводе четырех домов в эксплуатацию. В прокуратуре уточнили, что на денежные средства на счетах предприятия наложен арест.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновница Жилстройнадзора попалась на взятке. На имущество Куцуриной в виде двух автомобилей общей стоимостью более 2 миллионов 400 тысяч рублей был наложен арест. Источник URA.RU в силовых структурах сообщал, что свидетелем по уголовному делу проходит глава Мегиона Олег Дейнека.

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