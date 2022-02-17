Ведущие аналитики будут комментировать турнир по DOTA в ЯНАО

Участие в киберспортивном турнире примут около 800 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО пройдет крупный киберспортивный фестиваль «Ямальская почва», где сотни участников в возрасте от 14 до 35 лет будут соревноваться в видеоиграх. Как сообщили URA.RU организаторы турнира, для финала были приглашены профессиональные комментаторы из известной студии аналитики RuHub, а призовой фонд составил 500 тысяч рублей.

«Участие в турнире примут 822 участника. А также были приглашены профессиональные комментаторы на финал турнира, который пройдет 12 марта. Комментировать турнир будут специалисты из студии аналитики и комментирования RuHub, известной по всему СНГ-сообществу», — сообщили URA.RU организаторы турнира «Ямальская Почва».

Турнир будет длиться почти три недели с 19 февраля по 12 марта. Участники из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и Лабытнанги будут соревноваться в играх DOTA 2, CS:GO, FIFA22 и Fortnite. Первые игры запланированы на 20 февраля, до финала все они будут проходить в режиме онлайн. Матчи состоятся в будние дни не более 3 часов, а на выходных с 12:00 до 21:00.

Помимо этого, организаторы проводят конкурс косплееров с призовым фондом в 100 тысяч рублей, а также жюри выберет лучшего художника, отправившего свою работу на фестиваль. Заявки на участие принимаются до 1 марта.

Финал турнира пройдет в Окружном молодежном центре «Полярис», куда приедут победители. Фестиваль проходит при поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, а основным партнером выступает компания «Ростелеком», которая специально подготовила награды и сюрпризы для участников и зрителей.

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