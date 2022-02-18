Лавров призвал США к диалогу по понятиям. «Пацан сказал — пацан сделал». Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров знает о «слове пацана» Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Диалог России и Соединенных Штатов Америки должен быть честным. Так считает глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в качестве примера привел «пацанскую цитату».

«Пацан сказал — пацан сделал. Надо, чтобы это понятие соблюдалось и на международном уровне», — отметил он в интервью RT.

В интервью он также отметил, что по принципиальным вопросам стороны продвигаются медленно. Но мы будем отстаивать комплексный подход, заверил он.

Речь идет о гарантиях безопасности. 17 февраля МИД РФ дал ответ США по этому вопросу на 10 страницах. Россия требует, чтобы НАТО не расширялось на восток — иными словами, не принимало в свои ряды Грузию и Украину. В США, однако, считают, что страны, претендующие на вступление в Североатлантический альянс, должны сами принимать решение, и НАТО в случае чего — не может им отказать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». В ближайшее время будут произведены определенные контакты «на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», добавляет «Царьград».

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Диалог России и Соединенных Штатов Америки должен быть честным. Так считает глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в качестве примера привел «пацанскую цитату». «Пацан сказал — пацан сделал. Надо, чтобы это понятие соблюдалось и на международном уровне», — отметил он в интервью RT. В интервью он также отметил, что по принципиальным вопросам стороны продвигаются медленно. Но мы будем отстаивать комплексный подход, заверил он. Речь идет о гарантиях безопасности. 17 февраля МИД РФ дал ответ США по этому вопросу на 10 страницах. Россия требует, чтобы НАТО не расширялось на восток — иными словами, не принимало в свои ряды Грузию и Украину. В США, однако, считают, что страны, претендующие на вступление в Североатлантический альянс, должны сами принимать решение, и НАТО в случае чего — не может им отказать. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». В ближайшее время будут произведены определенные контакты «на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», добавляет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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