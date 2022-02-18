18 февраля 2022

Госсекретарь США Блинкен согласился на встречу с Лавровым

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Энтони Блинкен должен встретиться с Сергеем Лавровым 23 февраля Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Госсекретарь Блинкен согласился встретиться с главой МИД РФ Лавровым», — заявила Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Facebook. Она добавила, что встреча пройдет 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров призвал США к честному диалогу «по понятиям». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». Представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США по безопасности, передает RT.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Госсекретарь Блинкен согласился встретиться с главой МИД РФ Лавровым», — заявила Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Facebook. Она добавила, что встреча пройдет 23 февраля. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров призвал США к честному диалогу «по понятиям». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». Представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США по безопасности, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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