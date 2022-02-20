Сотрудники ДПС применили табельное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новой Ляле (Свердловская область) сотрудникам ДПС для остановки нетрезвого водителя пришлось прострелить колеса его автомобиля. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Предупредив правонарушителя, а также сделав предупредительный выстрел в воздух, один из инспекторов прямо на ходу начал стрелять по колесам „Ниссан“. Только после того, как прострелили колеса, автомобиль „Ниссан“ остановился», — сообщила пресс-служба.

Автомобилем управлял 23 летний нетрезвый водитель. «Ранее он уже был лишен права управления за нетрезвое вождение», — уточнила пресс-служба.

Сотрудники догоняли нарушителя на ведомственной «Ауди» Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области,