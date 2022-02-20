20 февраля 2022

Свердловское гаишники во время погони открыли стрельбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
Сотрудники ДПС применили табельное оружие Фото:

В Новой Ляле (Свердловская область) сотрудникам ДПС для остановки нетрезвого водителя пришлось прострелить колеса его автомобиля. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Предупредив правонарушителя, а также сделав предупредительный выстрел в воздух, один из инспекторов прямо на ходу начал стрелять по колесам „Ниссан“. Только после того, как прострелили колеса, автомобиль „Ниссан“ остановился», — сообщила пресс-служба.

Автомобилем управлял 23 летний нетрезвый водитель. «Ранее он уже был лишен права управления за нетрезвое вождение», — уточнила пресс-служба.

Сотрудники догоняли нарушителя на ведомственной «Ауди»

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В Новой Ляле (Свердловская область) сотрудникам ДПС для остановки нетрезвого водителя пришлось прострелить колеса его автомобиля. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Предупредив правонарушителя, а также сделав предупредительный выстрел в воздух, один из инспекторов прямо на ходу начал стрелять по колесам „Ниссан“. Только после того, как прострелили колеса, автомобиль „Ниссан“ остановился», — сообщила пресс-служба. Автомобилем управлял 23 летний нетрезвый водитель. «Ранее он уже был лишен права управления за нетрезвое вождение», — уточнила пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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