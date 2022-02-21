21 февраля 2022

В Свердловской области будут проверять на COVID беженцев Донбасса

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Беженцы с Донбасса пройдут экспресс-тестирование на коронавирус Фото:

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, которых ожидают в Свердловской области, будут протестированы на коронавирус сразу после приезда в регион. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Все пребывающие будут тестированы методом экспресс-анализа и ПЦР-тестом», — рассказал Креков во время онлайн-трансляции брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в пункте отправления беженцев в Свердловскую область жителей ДНР и ЛНР также должны были тестировать.

Креков также отметил, что приехавшие смогут вакцинироваться от коронавируса, если захотят. По мнению замгубернатора, лучше всего с это задачей справятся выездные пункты вакцинации.

Жителей Донбасса были эвакуированы 18 февраля из-за опасности обстрелов со стороны Украины. Покидать республики стали женщины, старики и дети.

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Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, которых ожидают в Свердловской области, будут протестированы на коронавирус сразу после приезда в регион. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Все пребывающие будут тестированы методом экспресс-анализа и ПЦР-тестом», — рассказал Креков во время онлайн-трансляции брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в пункте отправления беженцев в Свердловскую область жителей ДНР и ЛНР также должны были тестировать. Креков также отметил, что приехавшие смогут вакцинироваться от коронавируса, если захотят. По мнению замгубернатора, лучше всего с это задачей справятся выездные пункты вакцинации. Жителей Донбасса были эвакуированы 18 февраля из-за опасности обстрелов со стороны Украины. Покидать республики стали женщины, старики и дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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