В Свердловской области будут проверять на COVID беженцев Донбасса

Беженцы с Донбасса пройдут экспресс-тестирование на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, которых ожидают в Свердловской области, будут протестированы на коронавирус сразу после приезда в регион. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Все пребывающие будут тестированы методом экспресс-анализа и ПЦР-тестом», — рассказал Креков во время онлайн-трансляции брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в пункте отправления беженцев в Свердловскую область жителей ДНР и ЛНР также должны были тестировать.

Креков также отметил, что приехавшие смогут вакцинироваться от коронавируса, если захотят. По мнению замгубернатора, лучше всего с это задачей справятся выездные пункты вакцинации.

Жителей Донбасса были эвакуированы 18 февраля из-за опасности обстрелов со стороны Украины. Покидать республики стали женщины, старики и дети.