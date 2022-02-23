Челябинский депутат Госдумы не поддержал признание ЛНР и ДНР

Максим Гулин один раз проголосовал против, а второй раз не появился на заседании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Представляющий в Госдуму Челябинскую область депутат от фракции «Новые люди» Максим Гулин дважды не поддержал признание независимости ЛНР и ДНР. В первый раз он голосовал против, а во второй не принял участие в голосовании. Это следует из информации на сайте Госдумы.

Так, 15 февраля Гулин, когда обсуждалась инициатива депутатов от КРПФ, голосовал против. На заседании 22 февраля, когда на голосование был выставлен проект закона «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой», он не принял участие в голосовании. На звонок корреспондента URA.RU народный избранник не ответил. На его официальной странице в «ВК» сообщается, что депутат заболел коронавирусом и находится в самоизоляции. На заболевание COVID-19 ранее сослались также свердловский депутат Сергей Бидонько и пермский единоросс Дмитрий Скриванов.

«Вчера на еженедельном тестировании в думе у меня подтвердился ковид. Не знаю, омикрон это или дельта, а может еще какой штамм. Сегодня сделал еще один экспресс-тест на всякий случай, и он тоже положительный. В общем, сказали самоизолироваться на неделю и даже предложили привезти лекарства», — написал Гулин в своем аккаунте 23 февраля.

Что касается остальных 10 депутатов от Челябинской области в Госдуме, они голосовали за признание республик либо 15 февраля, либо 22 февраля. Часть из них, поддержавшая независимость Донбасса в середине месяца, была включена в санкционный список ЕС, относительно других решение на Западе еще не принято.

«Некоторые интернет-издания написали, что я не голосовал за признание ДНР и ЛНР. Это ложь. Вместо реальных данных читателям говорят, что я не голосовал за вариант обращения КПРФ к президенту о признании республик Донбасса 15 февраля. Я голосовал за вариант Водолацкого и Турова», — пояснил URA.RU депутат-единоросс Дмитрйи Вяткин.

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