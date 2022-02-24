Коронавирус помог пермскому депутату Госдумы избежать санкций ЕС

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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов находился на больничном с коронавирусом и не смог проголосовать за признание ДНР и ЛНР Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

В новые санкционные списки Евросоюза не вошел только один депутат Госдумы от Пермского края — Дмитрий Скриванов. Он не голосовал по вопросу обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС. Все остальные депутаты от региона попали под санкции.

«Поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документах на сайте ЕС. В санкционный список вошли единороссы Ирина Ивенских, Роман Водянов, Игорь Шубин и Антон Немкин, коммунистка Мария Дробот и эсер Андрей Кузнецов.

Евросоюз включил в санкционные списки всех депутатов Госдумы, которые проголосовали «за» это обращение к президенту. Единоросс Дмитрий Скриванов, как ранее сообщало URA.RU, в день голосования находился на больничном с коронавирусом. Также под санкции попали сенатор от региона Алексей Пушков и экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

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В новые санкционные списки Евросоюза не вошел только один депутат Госдумы от Пермского края — Дмитрий Скриванов. Он не голосовал по вопросу обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС. Все остальные депутаты от региона попали под санкции. «Поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документах на сайте ЕС. В санкционный список вошли единороссы Ирина Ивенских, Роман Водянов, Игорь Шубин и Антон Немкин, коммунистка Мария Дробот и эсер Андрей Кузнецов. Евросоюз включил в санкционные списки всех депутатов Госдумы, которые проголосовали «за» это обращение к президенту. Единоросс Дмитрий Скриванов, как ранее сообщало URA.RU, в день голосования находился на больничном с коронавирусом. Также под санкции попали сенатор от региона Алексей Пушков и экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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