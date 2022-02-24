Коронавирус помог пермскому депутату Госдумы избежать санкций ЕС

24 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Скриванов находился на больничном с коронавирусом и не смог проголосовать за признание ДНР и ЛНР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР В новые санкционные списки Евросоюза не вошел только один депутат Госдумы от Пермского края — Дмитрий Скриванов. Он не голосовал по вопросу обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС. Все остальные депутаты от региона попали под санкции. «Поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документах на сайте ЕС. В санкционный список вошли единороссы Ирина Ивенских, Роман Водянов, Игорь Шубин и Антон Немкин, коммунистка Мария Дробот и эсер Андрей Кузнецов. Евросоюз включил в санкционные списки всех депутатов Госдумы, которые проголосовали «за» это обращение к президенту. Единоросс Дмитрий Скриванов, как ранее сообщало URA.RU, в день голосования находился на больничном с коронавирусом. Также под санкции попали сенатор от региона Алексей Пушков и экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В новые санкционные списки Евросоюза не вошел только один депутат Госдумы от Пермского края — Дмитрий Скриванов. Он не голосовал по вопросу обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС. Все остальные депутаты от региона попали под санкции. «Поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документах на сайте ЕС. В санкционный список вошли единороссы Ирина Ивенских, Роман Водянов, Игорь Шубин и Антон Немкин, коммунистка Мария Дробот и эсер Андрей Кузнецов. Евросоюз включил в санкционные списки всех депутатов Госдумы, которые проголосовали «за» это обращение к президенту. Единоросс Дмитрий Скриванов, как ранее сообщало URA.RU, в день голосования находился на больничном с коронавирусом. Также под санкции попали сенатор от региона Алексей Пушков и экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.