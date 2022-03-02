В школах ЯНАО расскажут о восьмилетней войне на Донбассе

03 марта 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО школьникам будут объяснять, что происходит на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общеобразовательные школы Ямало-Ненецкого автономного округа проведут специальные уроки истории и обществознания, на которых детям подробно объяснят, что происходит на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента образования. «В условиях беспрецедентной информационной интервенции фейков со стороны зарубежных IT-гигантов школа видит огромный спрос учащихся на разъяснения происходящих событий. Ученики разных возрастов задают вопросы, на которые они не могут найти ответы в потоке лжи, поскольку ребенок пока не способен отличить проверенные источники информации от рекомендуемых ему соцсетями рекламных постов с дезинформацией, которые заполонили трафик», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что к урокам и классным часам будут привлечены педагоги, психологи, преподаватели истории и обществознания. «Уроки дают историческую ретроспективу и современное понимание вопроса, а это важно для осознания школьниками происходящего. Такие уроки и классные часы носят всероссийский характер, и к ним присоединяются школы по всей стране», — резюмировали в департаменте образования ЯНАО. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались восемь лет назад, в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации. Ее цель — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас угроза вторжения в республики устранена. Президент особо отмечал, что цель операции в демилитаризации Украины и отведении угрозы от России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Общеобразовательные школы Ямало-Ненецкого автономного округа проведут специальные уроки истории и обществознания, на которых детям подробно объяснят, что происходит на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента образования. «В условиях беспрецедентной информационной интервенции фейков со стороны зарубежных IT-гигантов школа видит огромный спрос учащихся на разъяснения происходящих событий. Ученики разных возрастов задают вопросы, на которые они не могут найти ответы в потоке лжи, поскольку ребенок пока не способен отличить проверенные источники информации от рекомендуемых ему соцсетями рекламных постов с дезинформацией, которые заполонили трафик», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что к урокам и классным часам будут привлечены педагоги, психологи, преподаватели истории и обществознания. «Уроки дают историческую ретроспективу и современное понимание вопроса, а это важно для осознания школьниками происходящего. Такие уроки и классные часы носят всероссийский характер, и к ним присоединяются школы по всей стране», — резюмировали в департаменте образования ЯНАО. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались восемь лет назад, в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации. Ее цель — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас угроза вторжения в республики устранена. Президент особо отмечал, что цель операции в демилитаризации Украины и отведении угрозы от России.