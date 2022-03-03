Клинцевич объяснил, почему Украина не отпускает мирных граждан

Удерживая мирных людей на небезопасной территории, Украина создает хаос и привлекает внимание по методике фашистов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
«Украина знает, что граждане будут звонить и сообщать родственникам, во всем мире будут напрягаться. Это фашистская тактика максимально привлечь внимание, создать хаос. Я думаю, что во всем этом злом умысле Украина только проиграет. Это нечеловеческая тактика, которая работает, и мы будем сталкиваться с этим и дальше. Мы имеем дело не с украинцами, русскими людьми, а имеем дело с фашистскими методами, которые культивируют американские спецслужбы на Украине. И никуда мы от этого не денемся, но порядок наведем», — сказал Франц Клинцевич.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь не идет об оккупации. По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты удерживают иностранных граждан, а также местных жителей, не давая возможности попасть в безопасное место. Российская сторона подготовила гуманитарные коридоры.
Удерживая мирных людей на небезопасной территории, Украина создает хаос и привлекает внимание по методике фашистов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Украина знает, что граждане будут звонить и сообщать родственникам, во всем мире будут напрягаться. Это фашистская тактика максимально привлечь внимание, создать хаос. Я думаю, что во всем этом злом умысле Украина только проиграет. Это нечеловеческая тактика, которая работает, и мы будем сталкиваться с этим и дальше. Мы имеем дело не с украинцами, русскими людьми, а имеем дело с фашистскими методами, которые культивируют американские спецслужбы на Украине. И никуда мы от этого не денемся, но порядок наведем», — сказал Франц Клинцевич. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь не идет об оккупации. По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты удерживают иностранных граждан, а также местных жителей, не давая возможности попасть в безопасное место. Российская сторона подготовила гуманитарные коридоры.