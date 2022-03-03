Клинцевич объяснил, почему Украина не отпускает мирных граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
Украинские националисты удерживают мирных людей, заявил Франц Клинцевич Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удерживая мирных людей на небезопасной территории, Украина создает хаос и привлекает внимание по методике фашистов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Украина знает, что граждане будут звонить и сообщать родственникам, во всем мире будут напрягаться. Это фашистская тактика максимально привлечь внимание, создать хаос. Я думаю, что во всем этом злом умысле Украина только проиграет. Это нечеловеческая тактика, которая работает, и мы будем сталкиваться с этим и дальше. Мы имеем дело не с украинцами, русскими людьми, а имеем дело с фашистскими методами, которые культивируют американские спецслужбы на Украине. И никуда мы от этого не денемся, но порядок наведем», — сказал Франц Клинцевич.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь не идет об оккупации. По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты удерживают иностранных граждан, а также местных жителей, не давая возможности попасть в безопасное место. Российская сторона подготовила гуманитарные коридоры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Удерживая мирных людей на небезопасной территории, Украина создает хаос и привлекает внимание по методике фашистов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Украина знает, что граждане будут звонить и сообщать родственникам, во всем мире будут напрягаться. Это фашистская тактика максимально привлечь внимание, создать хаос. Я думаю, что во всем этом злом умысле Украина только проиграет. Это нечеловеческая тактика, которая работает, и мы будем сталкиваться с этим и дальше. Мы имеем дело не с украинцами, русскими людьми, а имеем дело с фашистскими методами, которые культивируют американские спецслужбы на Украине. И никуда мы от этого не денемся, но порядок наведем», — сказал Франц Клинцевич. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь не идет об оккупации. По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты удерживают иностранных граждан, а также местных жителей, не давая возможности попасть в безопасное место. Российская сторона подготовила гуманитарные коридоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...