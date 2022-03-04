«Единая Россия» нашла способ снизить последствия санкций

Майнинг криптовалюты нужно регламентировать, как новый вид экономической деятельности, считает Александр Якубовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Легализация криптовалюты позволит минимизировать последствия западных санкций. Такое мнение высказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», участник рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский. Он также предложил упростить регистрацию и подачу отчетности для тех, кто хочет заняться домашним майнингом.

«Важно акцентировать внимание не на запретительных мерах, а на условиях безопасного взаимодействия. Необходимо придать майнингу легальный статус, регламентировав его как новый вид экономической деятельности. И обязательно разделить промышленный майнинг и так называемый домашний майнинг, создав различные виды экономической деятельности для этих направлений», — цитирует Александра Якубовского официальный сайт «Единой России».

Депутат считает, что легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций. Он также предложил упростить возможность регистрации и подачи финансовой отчетности для тех, кто хочет заниматься домашним майнингом.

Идею «Единой России» поддержал Минфин РФ. Ранее ведомство разработало соответствующий законопроект, который легализует понятия «майнинг», «обменник криптовалют» и «криптобиржа». Глава отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина РФ Осман Кабалоев сообщил, что они готовы дорабатывать документ на площадке Госдумы.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в криптовалютные операции в той или иной степени вовлечено порядка 12% населения РФ. По его словам, важно защитить этих граждан от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты и мошенничеством. «Правовых „серых“ зон, к которым сейчас относится криптовалютный рынок, в России быть не должно», — считает Горелкин.

Избежать заморозки аккаунтов на криптобирже и потери денег поможет партнерство с иностранными компаниями и создание собственной инфраструктуры для обеспечения счетов. Такое мнение высказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Он также предложил упростить регулирование отдельных направлений — например, NFT. Это позволит креативной индустрии развиваться в условиях кризиса.

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance согласилась поделиться опытом по разработке процедур защиты средств граждан. GR-директор компании в России Ольга Гончарова отметила, что они также приветствуют разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России. Регулятор также выступал за введение ответственности для граждан и юрлиц, которые будут расплачиваться криптой, передает «Федеральное агентство новостей». В Минфине заявили, что государство не может себе позволить пойти на такой шаг. По мнению ведомства, в России нужно регулировать, а не запрещать оборот криптовалюты.

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