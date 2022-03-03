Мэр Сургута оценил перспективы соединения с соседним районом

Глава Сургута Андрей Филатов отвергает идею присоединения чужих поселков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут не планирует расширяться в границах за счет присоединения близлежащих поселков — Белого Яра, Барсово и Солнечного, которые сейчас входят в состав Сургутского района. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов во время встречи с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Никаких подготовок, обсуждений, даже намека на такие изменения нет», — заявил глава Сургута. Поводом для разговора на эту тему стало недавнее интервью главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Он допустил, что в свете реформы местного самоуправления возглавляемый им муниципалитет может потерять часть территории. «С вероятностью в 99 процентов его не будет в тех границах, в которых он есть сейчас. Как вариант, Солнечный, Барсово, Белый Яр возможно, это не значит, что я этого хочу или вангую, что называется, войдут в состав городского округа город Сургут», — заявил Трубецкой в рамках интернет-проекта «Прямой разговор», который опубликован на youtube-канале «Глава в районе».

Филатов в свою очередь сказал, что не видел это интервью. «Возможно Андрей Александрович [Трубецкой] просто размышлял на эту тему», — предположил глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута жестко высказался о контроле за мигрантами. Он заявил, что не допустит возникновения конфликтов на межнациональной почве в городе.

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