26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В ХМАО прокуратура заставила строительную компанию выплатить долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания выплатила задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры
Строительная компания выплатила задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры Фото:

Руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил миллионные долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Мегиона провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО „Нив Строй“. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Задолженность полностью погашена», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.

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Руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил миллионные долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Прокуратура Мегиона провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО „Нив Строй“. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Задолженность полностью погашена», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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