В ХМАО прокуратура заставила строительную компанию выплатить долги по зарплате

Руководитель строительной компании «Нив Строй» в Мегионе погасил миллионные долги по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Прокуратура Мегиона провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО „Нив Строй“. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Задолженность полностью погашена», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало про другую югорскую нефтяную компанию, которая также задолжала своим работникам полмиллиона рублей. Через суд прокуратура заставила предприятие выплатить сотрудникам зарплату за два месяца.
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