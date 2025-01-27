Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную службу

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года, так же — в периоды призыва.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе, который находится в распоряжении ТАСС. Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно предложениям, решения о призыве, не выполненные в установленные сроки, должны быть исполнены в последующие периоды призыва, что усилит дисциплину и порядок в проведении призывных кампаний. В соответствии с законопроектом, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено. Это касается специалистов, которые требуются для медицинского освидетельствования призывников и которые одновременно важны для работы муниципальной здравоохранительной системы.
Также предусматривается снижение необходимости в оснащении этих врачей специализированным медицинским оборудованием. В результате эти меры позволят повысить качество и организацию процесса призыва на военную службу, указывается в тексте документа.
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