Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную службу

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Кабмин поддержал проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу
Кабмин поддержал проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу Фото:

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года, так же — в периоды призыва. 

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе, который находится в распоряжении ТАСС. Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно предложениям, решения о призыве, не выполненные в установленные сроки, должны быть исполнены в последующие периоды призыва, что усилит дисциплину и порядок в проведении призывных кампаний. В соответствии с законопроектом, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено. Это касается специалистов, которые требуются для медицинского освидетельствования призывников и которые одновременно важны для работы муниципальной здравоохранительной системы.

Также предусматривается снижение необходимости в оснащении этих врачей специализированным медицинским оборудованием. В результате эти меры позволят повысить качество и организацию процесса призыва на военную службу, указывается в тексте документа.

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Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года, так же — в периоды призыва.  «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе, который находится в распоряжении ТАСС. Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предложениям, решения о призыве, не выполненные в установленные сроки, должны быть исполнены в последующие периоды призыва, что усилит дисциплину и порядок в проведении призывных кампаний. В соответствии с законопроектом, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено. Это касается специалистов, которые требуются для медицинского освидетельствования призывников и которые одновременно важны для работы муниципальной здравоохранительной системы. Также предусматривается снижение необходимости в оснащении этих врачей специализированным медицинским оборудованием. В результате эти меры позволят повысить качество и организацию процесса призыва на военную службу, указывается в тексте документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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