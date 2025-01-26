«Не выживает рыба»: гидрогеолог назвал главную экологическую проблему в ХМАО

Гидрогеолог Георгий Каваносян озвучил главную экологическую проблему в ХМАО во время записи подкаста с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Он считает, якобы из-за нефтяной промышленности река Обь загрязнилась в округе настолько, что в ней не выживает рыба.
«Я еду по реке Обь, где на каждом километре буровая вышка между Нижневартовском и Сургутом. Я вижу, что у нас огромное количество шлама на берегах от нефтедобычи, стекает промывочная жидкость. Все это попадает в Обь», — рассказал гидрогеолог в подкасте, опубликованном на странице Лебедева в соцсети «ВКонтакте».
Специалист даже сделал замеры, чтобы определить уровень концентрации углеводорода в Оби. По его словам, показатель превышает норму в 7-8 раз. «Там не выживает икра, не выживает рыба», — заметил Каваносян.
URA.RU попросило прокомментировать заявление гидрогеолога департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Ответ на запрос ожидается.
Это не первое упоминание ХМАО в подкастах Лебедева. Например, он уже обращал внимание на сургутский «Биг-Бен», который является копией знаменитой английской башни с часами. Дизайнер назвал постройку «провинциальной вторичностью».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!