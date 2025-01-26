26 января 2025
25 января 2025

«Не выживает рыба»: гидрогеолог назвал главную экологическую проблему в ХМАО

Гидрогеолог Каваносян: в ХМАО из-за нефтедобычи не выживает рыба в реке Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Каваносян рассказал об неутешительных результатах замеров в реке Обь в ХМАО
Каваносян рассказал об неутешительных результатах замеров в реке Обь в ХМАО Фото:

Гидрогеолог Георгий Каваносян озвучил главную экологическую проблему в ХМАО во время записи подкаста с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Он считает, якобы из-за нефтяной промышленности река Обь загрязнилась в округе настолько, что в ней не выживает рыба.

«Я еду по реке Обь, где на каждом километре буровая вышка между Нижневартовском и Сургутом. Я вижу, что у нас огромное количество шлама на берегах от нефтедобычи, стекает промывочная жидкость. Все это попадает в Обь», — рассказал гидрогеолог в подкасте, опубликованном на странице Лебедева в соцсети «ВКонтакте».

Специалист даже сделал замеры, чтобы определить уровень концентрации углеводорода в Оби. По его словам, показатель превышает норму в 7-8 раз. «Там не выживает икра, не выживает рыба», — заметил Каваносян.

URA.RU попросило прокомментировать заявление гидрогеолога департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Ответ на запрос ожидается.

Это не первое упоминание ХМАО в подкастах Лебедева. Например, он уже обращал внимание на сургутский «Биг-Бен», который является копией знаменитой английской башни с часами. Дизайнер назвал постройку «провинциальной вторичностью».

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Гидрогеолог Георгий Каваносян озвучил главную экологическую проблему в ХМАО во время записи подкаста с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Он считает, якобы из-за нефтяной промышленности река Обь загрязнилась в округе настолько, что в ней не выживает рыба. «Я еду по реке Обь, где на каждом километре буровая вышка между Нижневартовском и Сургутом. Я вижу, что у нас огромное количество шлама на берегах от нефтедобычи, стекает промывочная жидкость. Все это попадает в Обь», — рассказал гидрогеолог в подкасте, опубликованном на странице Лебедева в соцсети «ВКонтакте». Специалист даже сделал замеры, чтобы определить уровень концентрации углеводорода в Оби. По его словам, показатель превышает норму в 7-8 раз. «Там не выживает икра, не выживает рыба», — заметил Каваносян. URA.RU попросило прокомментировать заявление гидрогеолога департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Ответ на запрос ожидается. Это не первое упоминание ХМАО в подкастах Лебедева. Например, он уже обращал внимание на сургутский «Биг-Бен», который является копией знаменитой английской башни с часами. Дизайнер назвал постройку «провинциальной вторичностью».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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