Мэра из ХМАО, устроившего стрельбу из-за порно с несовершеннолетней дочерью, сменят весной. Источники URA.RU сообщают, что выборы в поселке назначены на 23 марта.
«Выборы пройдут весной. Сейчас в округе заняты подбором кандидатур», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердил источник в правительстве округа. В окружном избиркоме также уточнили, что выборы назначены на 23 марта.
Мэр лишился должности в декабре 2024 года, узнав, что видео, на которой несовершеннолетняя дочь занимается сексом со своим парнем, распространилось по поселку. Он ушел в запой, а потом заявился с ружьем в дом ее бойфренда. От гибели парня спасла новогодняя вечеринка в школе — он разминулся с отцом подруги.
Ранее URA.RU писало о том, что глава поселка, устроивший стрельбу в доме парня своей дочери-школьницы, арестован. Он проведет время до суда в СИЗО и уже заявил о намерениях уйти на СВО.
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