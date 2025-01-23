Мэра из ХМАО, устроившего стрельбу из-за порно с дочерью, сменят весной. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке, глава которого стрелял из ружья в доме парня своей дочери-школьницы из-за порно, сменят мэра
В поселке, глава которого стрелял из ружья в доме парня своей дочери-школьницы из-за порно, сменят мэра Фото:

Мэра из ХМАО, устроившего стрельбу из-за порно с несовершеннолетней дочерью, сменят весной. Источники URA.RU сообщают, что выборы в поселке назначены на 23 марта.

«Выборы пройдут весной. Сейчас в округе заняты подбором кандидатур», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердил источник в правительстве округа. В окружном избиркоме также уточнили, что выборы назначены на 23 марта.

Мэр лишился должности в декабре 2024 года, узнав, что видео, на которой несовершеннолетняя дочь занимается сексом со своим парнем, распространилось по поселку. Он ушел в запой, а потом заявился с ружьем в дом ее бойфренда. От гибели парня спасла новогодняя вечеринка в школе — он разминулся с отцом подруги.

Ранее URA.RU писало о том, что глава поселка, устроивший стрельбу в доме парня своей дочери-школьницы, арестован. Он проведет время до суда в СИЗО и уже заявил о намерениях уйти на СВО.

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Мэра из ХМАО, устроившего стрельбу из-за порно с несовершеннолетней дочерью, сменят весной. Источники URA.RU сообщают, что выборы в поселке назначены на 23 марта. «Выборы пройдут весной. Сейчас в округе заняты подбором кандидатур», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердил источник в правительстве округа. В окружном избиркоме также уточнили, что выборы назначены на 23 марта. Мэр лишился должности в декабре 2024 года, узнав, что видео, на которой несовершеннолетняя дочь занимается сексом со своим парнем, распространилось по поселку. Он ушел в запой, а потом заявился с ружьем в дом ее бойфренда. От гибели парня спасла новогодняя вечеринка в школе — он разминулся с отцом подруги. Ранее URA.RU писало о том, что глава поселка, устроивший стрельбу в доме парня своей дочери-школьницы, арестован. Он проведет время до суда в СИЗО и уже заявил о намерениях уйти на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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