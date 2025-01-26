В полиции ХМАО назвали лучших следователей

Лучшим следственным отделом полиции ХМАО стало подразделение Урая. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«По итогам работы за 2024 год лучшими стали следственные подразделения ОМВД России по Ураю, Радужному и Нягани. Руководителю следственного отдела ОМВД России по Ураю в торжественной обстановке вручен переходящий кубок „Лучшее следственное подразделение органов внутренних дел УМВД России по ХМАО — Югре“ и диплом победителя», — сообщает telegram-канал.
В прошлом году полицейские следователи раскрыли 17 000 уголовных дел, из них 2,4 тысячи направлено в суд. В бюджет государства силовики вернули 420 миллионов рублей.
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