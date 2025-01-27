Минобороны показало кадры из взятого Николаево-Дарьино

Министерство обороны России опубликовало кадры, снятые из села Николаево-Дарьино в Курской области. На них запечатлены наступательные действия и внешний облик населенного пункта, который российская армия освободила 27 января.
«Подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотных летательных аппаратов продолжили улучшение положения по переднему краю. Форсировав реку Снагость, освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе», — процитировало РИА Новости заявление Минобороны РФ.
По информации, предоставленной ведомством, российские военнослужащие провели разведывательные операции и детальную проверку позиций украинской стороны. Это позволило им понять, как выстроена система обороны, определить ключевые опорные точки и огневые установки ВСУ, расположенные в населенном пункте и его прилегающих территориях. Также были определены наиболее пригодные направления для проведения штурмовых действий.
Операторы беспилотных летательных аппаратов осуществляли воздушное сопровождение штурмовых подразделений, предостерегая их о раскрытых огневых точках ВСУ и о заминированных маршрутах. Дроны также помогали уничтожать обнаруженные позиции противника. После этого штурмовые отряды воздушно-десантных войск, используя различное стрелковое оружие, установили контроль над населенным пунктом, передает агентство со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Как URA.RU писало ранее, российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области 27 января. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в регионе РФ более 55 190 военнослужащих, пишет «Национальная Служба Новостей».
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