В летних лагерях смогут отдохнуть больше детей из ХМАО

Власти ХМАО будут платить по 3 200 рублей в день на одного ребенка, отдыхающего в летнем лагере
Власти ХМАО увеличат охват детей, отдыхающих в летних лагерях в округе и за его пределами. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.
«Количество детей, охваченных летним отдыхом в лагерях региона и за его пределами, увеличится с 3,95% до 5%. В то же время сохранится длительность отдыха — 21 день», — следует из сообщения.
Вместе с тем вырастут и расходы правительства на летний отдых детей, прописанных в ХМАО. Предельная стоимость путевки за счет окружного бюджета составит 3 200 рублей в день на одного человека.
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