26 января 2025

В летних лагерях смогут отдохнуть больше детей из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО будут платить по 3 200 рублей в день на одного ребенка, отдыхающего в летнем лагере
Власти ХМАО будут платить по 3 200 рублей в день на одного ребенка, отдыхающего в летнем лагере Фото:

Власти ХМАО увеличат охват детей, отдыхающих в летних лагерях в округе и за его пределами. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.

«Количество детей, охваченных летним отдыхом в лагерях региона и за его пределами, увеличится с 3,95% до 5%. В то же время сохранится длительность отдыха — 21 день», — следует из сообщения.

Вместе с тем вырастут и расходы правительства на летний отдых детей, прописанных в ХМАО. Предельная стоимость путевки за счет окружного бюджета составит 3 200 рублей в день на одного человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО увеличат охват детей, отдыхающих в летних лагерях в округе и за его пределами. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства. «Количество детей, охваченных летним отдыхом в лагерях региона и за его пределами, увеличится с 3,95% до 5%. В то же время сохранится длительность отдыха — 21 день», — следует из сообщения. Вместе с тем вырастут и расходы правительства на летний отдых детей, прописанных в ХМАО. Предельная стоимость путевки за счет окружного бюджета составит 3 200 рублей в день на одного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...