27 января 2025

В России хотят ввести потолок цен на авиабилеты для всех компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Введение коммерческих политик для перелетов поможет регулировать ценообразование, считают авторы инициативы
Введение коммерческих политик для перелетов поможет регулировать ценообразование, считают авторы инициативы Фото:

Внедрить ценовые политики, в которых в том числе будут прописаны максимальные тарифы, обязали все российские авиакомпании к сентябрю 2025 года. Некоторые перевозчики уже сделали это добровольно.

«Антимонопольная служба и Минтранс направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. ПАО „Аэрофлот“ и АО „Авиакомпания Сибирь“ уже задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, продаваемых по максимальному тарифу, — менее 2,5%», — пишут «Известия».

Издание уточнило, что эти перевозчики прописали в коммерческой политике «инициативные льготные программы» для отдельных граждан. Федеральная антимонопольная служба одобрила представленные документы. В ведомстве выразили надежду, что другие российские компании также выпустят соответствующие документы.

Как ранее писало URA.RU, цены на авиаперелеты в России за год выросли на 11%. В абсолютных числах сумма составила около 900 рублей. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева.

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Внедрить ценовые политики, в которых в том числе будут прописаны максимальные тарифы, обязали все российские авиакомпании к сентябрю 2025 года. Некоторые перевозчики уже сделали это добровольно. «Антимонопольная служба и Минтранс направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. ПАО „Аэрофлот“ и АО „Авиакомпания Сибирь“ уже задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, продаваемых по максимальному тарифу, — менее 2,5%», — пишут «Известия». Издание уточнило, что эти перевозчики прописали в коммерческой политике «инициативные льготные программы» для отдельных граждан. Федеральная антимонопольная служба одобрила представленные документы. В ведомстве выразили надежду, что другие российские компании также выпустят соответствующие документы. Как ранее писало URA.RU, цены на авиаперелеты в России за год выросли на 11%. В абсолютных числах сумма составила около 900 рублей. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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