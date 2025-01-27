В России хотят ввести потолок цен на авиабилеты для всех компаний

Внедрить ценовые политики, в которых в том числе будут прописаны максимальные тарифы, обязали все российские авиакомпании к сентябрю 2025 года. Некоторые перевозчики уже сделали это добровольно.
«Антимонопольная служба и Минтранс направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. ПАО „Аэрофлот“ и АО „Авиакомпания Сибирь“ уже задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, продаваемых по максимальному тарифу, — менее 2,5%», — пишут «Известия».
Издание уточнило, что эти перевозчики прописали в коммерческой политике «инициативные льготные программы» для отдельных граждан. Федеральная антимонопольная служба одобрила представленные документы. В ведомстве выразили надежду, что другие российские компании также выпустят соответствующие документы.
Как ранее писало URA.RU, цены на авиаперелеты в России за год выросли на 11%. В абсолютных числах сумма составила около 900 рублей. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева.
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