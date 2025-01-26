26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В ХМАО объявлена актировка для учеников одного из сел

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Ученики начальной школы в Корликах останутся дома из-за мороза
Ученики начальной школы в Корликах останутся дома из-за мороза Фото:

В селе Корлики (ХМАО) ученики начальной школы утром 27 января из-за морозов останутся дома. Сообщение об актировке для детей, обучающихся в первую смену, опубликовано на портале «Госуслуг».

«Актировка объявлена 27 января 2025 года с 1 по 4 класс для учащихся первой смены села Корлики», — говорится в сообщении. Температура воздуха на утро составила -27,5 градусов, ветер — 1 м/с.

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В селе Корлики (ХМАО) ученики начальной школы утром 27 января из-за морозов останутся дома. Сообщение об актировке для детей, обучающихся в первую смену, опубликовано на портале «Госуслуг». «Актировка объявлена 27 января 2025 года с 1 по 4 класс для учащихся первой смены села Корлики», — говорится в сообщении. Температура воздуха на утро составила -27,5 градусов, ветер — 1 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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