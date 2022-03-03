03 марта 2022

Жена депутата Госдумы избавляется от бизнеса в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес, сделка, договор. клипарт, бизнесмен, сделка, бизнес, договор, контракт
Сделка по продаже активов состоялась 22 февраля Фото:

Марина Водянова, супруга депутата Госдумы Романа Водянова, продала свою долю в пятизвездочном «Гранд отель Пермь». Новым владельцем бизнеса стало ООО «Западно-Уральская буровая компания».

«Сделка состоялась 22 февраля, ее сумма не разглашается», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Водянова продала буровой компании также свою долю в ООО «Инвестиционная управляющая компания «Деконом» (1%), которое занималось управлением отелем. Так же поступил и совладелец «Деканома», ООО «Уралбурстрой» (99%). Это предприятие принадлежит Михаилу Водянову (предположительно, отец Романа Водянова).

Владельцами управляющей компании со 2 марта значатся Светлана и Максим Утемовы, а также Гузель Ахметова. Они же вошли в состав собственников ООО «Нолан», которое управляет одноименным рестораном. Grand Hotel Perm и ресторан «Нолан» расположены в центре Перми, на улице Петропавловской, 55. В гостинице — 55 номеров.

Роман Водянов является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В 2021 году он был избран депутатом Государственной думы по округу, который ранее представлял скандальный депутат Алексей Бурнашов.

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Марина Водянова, супруга депутата Госдумы Романа Водянова, продала свою долю в пятизвездочном «Гранд отель Пермь». Новым владельцем бизнеса стало ООО «Западно-Уральская буровая компания». «Сделка состоялась 22 февраля, ее сумма не разглашается», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Водянова продала буровой компании также свою долю в ООО «Инвестиционная управляющая компания «Деконом» (1%), которое занималось управлением отелем. Так же поступил и совладелец «Деканома», ООО «Уралбурстрой» (99%). Это предприятие принадлежит Михаилу Водянову (предположительно, отец Романа Водянова). Владельцами управляющей компании со 2 марта значатся Светлана и Максим Утемовы, а также Гузель Ахметова. Они же вошли в состав собственников ООО «Нолан», которое управляет одноименным рестораном. Grand Hotel Perm и ресторан «Нолан» расположены в центре Перми, на улице Петропавловской, 55. В гостинице — 55 номеров. Роман Водянов является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В 2021 году он был избран депутатом Государственной думы по округу, который ранее представлял скандальный депутат Алексей Бурнашов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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