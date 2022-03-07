МИД Украины: Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций

08 марта 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

ЕС готовит для Москвы новый пакет санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций», — сообщил Кулеба, передает РИА «Новости». Четвертый антироссийский санкционный пакет вскоре будет анонсирован. Пока неизвестно, какие ограничения там есть. Ранее уже говорилось о планах ЕС ввести ограничения для России. Тогда речь шла о том, что экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. Кроме того, 2 марта ЕС отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций», — сообщил Кулеба, передает РИА «Новости». Четвертый антироссийский санкционный пакет вскоре будет анонсирован. Пока неизвестно, какие ограничения там есть. Ранее уже говорилось о планах ЕС ввести ограничения для России. Тогда речь шла о том, что экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. Кроме того, 2 марта ЕС отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.