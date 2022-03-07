Bloomberg: Евросоюз готовит новые санкции против России

Страны-участницы Евросоюза готовят новые санкции в отношении России. В частности, по информации Bloomberg, экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов.
«Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», — сообщает Bloomberg. По данным журналистов агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.
Страны-участницы Евросоюза готовят новые санкции в отношении России. В частности, по информации Bloomberg, экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. «Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», — сообщает Bloomberg. По данным журналистов агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.