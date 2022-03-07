Bloomberg: Евросоюз готовит новые санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, решетка, санкции, ограждение, триколор, флаг россии, забор
ЕС планирует расширить санкционные списки Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны-участницы Евросоюза готовят новые санкции в отношении России. В частности, по информации Bloomberg, экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов.

«Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», — сообщает Bloomberg. По данным журналистов агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны-участницы Евросоюза готовят новые санкции в отношении России. В частности, по информации Bloomberg, экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. «Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», — сообщает Bloomberg. По данным журналистов агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...