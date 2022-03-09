Госдума меняет требования к кандидатам в президенты

09 марта 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

В России ввели новые требования к кандидатам в президенты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. «Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы. На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. «Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы. На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям.