Госдума меняет требования к кандидатам в президенты

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
В России ввели новые требования к кандидатам в президенты Фото:

Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.

«Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы.

На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям.

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Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. «Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы. На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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