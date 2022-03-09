Госдума меняет требования к кандидатам в президенты

Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.
«Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы.
На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям.
Люди, осужденные за педофилию или преступления против конституционного строя и безопасности страны, не смогут избираться в президенты РФ, пока не погасят судимость. Соответствующее решение принял Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. «Лица с погашенной или снятой судимостью за преступления против конституционного строя и безопасности страны, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, не смогут избираться в течение пяти лет после ее погашения. Осужденные за педофилию также не смогут избираться в течение пяти лет после погашения судимости», — передает ТАСС решение Госдумы. На данный момент избираться в президенты РФ может любой гражданин страны старше 35 лет, 25 из которых он прожил на территории России. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства и судимости по особо тяжким преступлениям.