11 марта 2022

В Донбасс отправят добровольцев с Ближнего Востока. Главное о спецоперации к вечеру 11 марта

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, бмп, военные, ополченцы, днр, народная милиция, бугас, мобилизованные
Владимир Путин поручил передать захваченное у ВСУ оружие в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин разрешил добровольцам-выходцам из стран Ближнего Востока участвовать в спецоперации на Украине. Москва и Киев начали сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам ядерной безопасности. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 марта.

  • Путин предложил пойти навстречу тем людям, которые хотят отправиться добровольцами в Донбасс. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока на помощь Донецкой и Луганской народным республикам готовы отправиться выходцы с Ближнего Востока, но не из России.
  • В переговорах России и Украины есть определенные позитивные сдвиги, заявил Путин. Ранее Киев и Москва согласились начать диалог по ядерной безопасности и совместно работать с МАГАТЭ.
  • Президент РФ поручил передать Донбассу оружие, захваченное у ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Ранее с таким предложением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
  • Военные Донецкой народной республики освободили город Волноваха, сообщает Минобороны РФ. Военное ведомство России также отчиталось об уничтожении двух аэродромов вооруженных сил Украины — в Луцке и Иваново-Франковске.
  • Киевские власти запретили градоначальникам вступать в гуманитарные контакты с российской стороной, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, тех мэров, которые отказываются подчиниться приказу, расстреливают.
  • Россия планирует усилить свои западные рубежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО и отдельные иностранные государства используют спецоперацию на Украине, чтобы наращивать вблизи границ РФ силовой потенциал.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина собиралась нанести удар по республике. По его словам, иностранные наемники не теряют надежды ввязать Минск в конфликт с Киевом.

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Президент РФ Владимир Путин разрешил добровольцам-выходцам из стран Ближнего Востока участвовать в спецоперации на Украине. Москва и Киев начали сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам ядерной безопасности. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 марта.
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