Минобороны: на Украине расстреливают мэров, контактирующих с РФ

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Минобороны: украинские власти расстреливают меров городов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны.

Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик.

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Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны. Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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