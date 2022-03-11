Минобороны: на Украине расстреливают мэров, контактирующих с РФ 11 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 + Минобороны: украинские власти расстреливают меров городов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны. Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны. Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям