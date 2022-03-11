Минобороны: на Украине расстреливают мэров, контактирующих с РФ

Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны.
Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Украинские власти расстреливают градоначальников, не согласных прерывать любые гуманитарные контакты с Россией. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские власти запретили мэрам городов контакты с российской стороной. Несогласных просто расстреливают», — сказал Мизинцев. Заявление было озвучено в ходе брифинга Минобороны. Ранее Минобороны предупредило о подготовке химической атаки националистов в районе Харькова. Спецоперация по денацификацию и демилитаризацию страны началась утром 24 февраля 2022 года. Причиной ее проведения, по словам президента РФ Владимира Путина, стала эскалация военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик.