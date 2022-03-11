В Кремле рассказали об усилении западных границ РФ

11 марта 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Запад использует спецоперацию на Украине, чтобы наращивать свой военный потенциал у границ России, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не собирается закрывать западные границы — речь идет только об усилении рубежей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, западные страны используют спецоперацию на Украине, чтобы наращивать вблизи российских границ силовой потенциал. «Это связано не с закрытием границы, а с тем, что на фоне спецоперации на Украине НАТО и отдельные западные страны используют это, чтобы вблизи наших границ наращивать силовой потенциал. Это требует от нас действий», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подготовит доклад, в котором оценит обстановку на западных границах. После его рассмотрит президент РФ Владимир Путин и даст основании этого документа поручения. По словам Пескова, в целом глава государства согласен с предложением по укреплению западных рубежей. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не собирается закрывать западные границы — речь идет только об усилении рубежей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, западные страны используют спецоперацию на Украине, чтобы наращивать вблизи российских границ силовой потенциал. «Это связано не с закрытием границы, а с тем, что на фоне спецоперации на Украине НАТО и отдельные западные страны используют это, чтобы вблизи наших границ наращивать силовой потенциал. Это требует от нас действий», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подготовит доклад, в котором оценит обстановку на западных границах. После его рассмотрит президент РФ Владимир Путин и даст основании этого документа поручения. По словам Пескова, в целом глава государства согласен с предложением по укреплению западных рубежей. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360.