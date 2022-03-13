13 марта 2022

МИД РФ: Москва не будет просить ЕС и США отменить санкции

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, путин владимир
Санкции были введены и в отношении Владимира Путина Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не собирается просить США и Евросоюз о снятии санкций. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. <…> Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — cообщил Вершинин «Известиям».

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что архитектура международных отношений разрушится без России. Он также назвал принимаемые Западом санкции против РФ нелегитимными.

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Россия не собирается просить США и Евросоюз о снятии санкций. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. <…> Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — cообщил Вершинин «Известиям». Ранее замглавы МИД РФ заявил, что архитектура международных отношений разрушится без России. Он также назвал принимаемые Западом санкции против РФ нелегитимными.
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