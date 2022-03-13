МИД РФ: Москва не будет просить ЕС и США отменить санкции

14 марта 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Санкции были введены и в отношении Владимира Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не собирается просить США и Евросоюз о снятии санкций. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. <…> Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — cообщил Вершинин «Известиям». Ранее замглавы МИД РФ заявил, что архитектура международных отношений разрушится без России. Он также назвал принимаемые Западом санкции против РФ нелегитимными. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не собирается просить США и Евросоюз о снятии санкций. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. <…> Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — cообщил Вершинин «Известиям». Ранее замглавы МИД РФ заявил, что архитектура международных отношений разрушится без России. Он также назвал принимаемые Западом санкции против РФ нелегитимными.