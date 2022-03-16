Сергею Лисовскому стыдно за антимонопольную службу РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области, член аграрного комитета Сергей Лисовский раскритиковал главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского за неточную информацию и психологический настрой. Об этом депутат заявил на пресс-конференции о поддержке российских сельхозпроизводителей в условиях санкций.

«У нас на прошлой неделе выступал руководитель антимонопольной службы. Знаете, мне стыдно за нашу антимонопольную службу. По тем позициям, которые я знаю, то, что говорил руководитель антимонопольной службы — это была, мягко говоря, неточная информация. […] В его психологическом настрое не было видно, что он будет бороться с монополистами, с завышением цен во имя развития нашей страны, особенно в этой сложной ситуации. Сейчас антимонопольная политика будет одной из ключевых, потому что период таких испытаний, спекуляций, использования рыночной силы, когда уходят многие западные производители с рынка, будет очень серьезным. Я смотрел на него и понимал, что этот руководитель с этим точно не справится», — заявил Лисовский на пресс-конференции РИА «Новости».

Лисовский надеется, что ситуация «вымоет непонятно откуда взявшихся руководителей», на места которых придут те, кто «будут ночевать в кабинетах и не думать о миланском шоппинге». В этом депутат увидел плюс сложившейся в стране ситуации.

Оперативно получить комментарий в ФАС России URA.RU не удалось. На звонки по телефонам пресс-службы ведомства никто не ответил.

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